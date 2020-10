Mägi-Karabahhi on võõrastel praegu võimatu pääseda. Ka ajakirjanikel läheb see iga päevaga üha raskemaks. Kõik oleneb sõjalisest olukorrast, mis hoolimata Moskvas nädalavahetusel sõlmitud vaherahust muutub iga päev. Tee Jerevanist Stephanakerti läheb läbi Gorise. Gorisesse saab sõita taksoga või liinitaksoga, mis väljub Jerevani bussijaamast kaks korda päevas – kell 9 hommikul ja kell 15 päeval. Sõit kestab umbes kolm ja pool tundi. Liinitakso pilet maksab 2500 drahmi (4,40 eurot). Taksosõit on kallim – 24 000 drahmi (43 eurot). Kui arvestada, et taksosõit on Jerevanis väga odav – umbes Viru keskusest Lasnamäele sõit maksab 1000–1200 drahmi (2 eurot). Eeltoodut arvestades peaks Gorisesse sõit (24 000 drahmi) olema taksojuhtidele ahvatlev, kuid kõik keelduvad. Ja loomulikult ei lubata praegu Gorisesse turiste.