Pikka aega koroonaviirust eiranud Venemaa tegutseb aktiivsemalt

Vene võimud on siiski ära keelanud lennureise ja piiranud muud ühendust Euroopaga. Peaminister Mihhail Mišustin kinnitas, et eilsest suleti piir Valgevenega.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on selle viiruse kuulutanud pandeemiaks, mille epitsenter on nüüd Euroopas, kuid Venemaalt ei paista suuremat muret haiguse pärast. „Meie võimud näivad rakendavat meetmeid, mis jätavad mulje, nagu nad teeksid midagi, kuigi tegelikult ei tee – ja see ongi ainuõige käitumine,” teatas Venemaa teaduste akadeemia ekspert ja patsientide õiguste kaitse ühingu Liga Patsientov president Aleksandr Saverski möödunud nädala lõpus väljaandele Moscow Times. „Polegi vaja hüsteeriat üles keerutada,” lisas ta.

Nakatunutele erihaigla

Kui Hiinas puhkes COVID-19 taud, sulges Venemaa oma 4209-kilomeetrise piiri Hiinaga ja piiras riikidevahelisi lende. Nüüd tegeleb Moskva üha rohkem sellega, et viirust kontrolli all hoida. Möödunud nädalal sulges Venemaa oma uksed Itaaliast tulevatele reisijatele. Ühtlasi keelasid võimud külastada hooldekodusid ja teatasid, et Babenki ja Golohvostovo küla lähistele ehitatakse koroonaviirusega nakatunute erihaigla.

Kui Moskva elanik veebruaris Itaaliast naasis ja kohustuslikku karantiini rikkus, ilmus politsei järgmisel päeval ta ukse taha.

Moskva keelas ära ka üle 50 osavõtjaga „massiüritused”, hoiatas elanikke, et tipptunnil ühissõidukeid ei kasutataks, ja käskis nakkuskolletest naasnud inimestel kaheks nädalaks koju jääda. Igaüht, kes kavatseb karantiininõuet eirata, ähvardab kõige halvemal juhul viieaastane vangistus. Eilsest aprilli alguseni on Venemaa pealinnas keelatud ka rahvarohked tänavaüritused ja koolid suletakse.

Jälgitakse kaameratega

Selleks et kodanikud uusi reegleid järgiksid, teatasid Vene võimud, et kavatsevad seda turvakaamerate kaudu jälgida. Üks Moskva elanik kinnitas uudisteportaalile Mediazona, et kui ta veebruaris Itaaliast naasis ja kohustuslikku karantiini rikkus, ilmus politsei järgmisel päeval ta ukse taha. Peale selle kiitis Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et linnas laialt levinud näotuvastusvõrk on aidanud tabada Hiina naise, kes oli Pekingist Venemaa pealinna pagenud.