Pikka aega opositsiooni pitsitanud Tšetšeenia riigipea pöördus lähiringkonna vastu

Tšetšeenia võimueliidi seas on augustist alates tehtud tõsist puhastust, kirjutab Vene uuriva ajakirjanduse lipulaev Novaja Gazeta. Anonüümsetele allikatele viidates teatab väljaanne, et kümmekond kõrget ametnikku on kinni võetud ja salavanglatesse saadetud.

Tšetšeenia riigipea Ramzan Kadõrovi komme opositsionääride, inimõiguslaste ja vähemustega julmalt arveid õiendada on ammu teada, kuid nüüdne julgeolekuoperatsioon tundub olevat sihitud võimuringkonnale endale, kirjutab Briti väljaanne Telegraph.