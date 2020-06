Põhja-Korea hakkas naabriga tüli kiskuma

Põhja-Korea lasi eile õhku kahe Korea piiril Kaesongis asuva hoone, mida kasutati diplomaatiliseks suhtluseks.

Põhja-Korea riikliku uudisteagentuuri KCNA teatel hävitasid sõdurid sidepunkti täiesti.KCNA sõnul lasti hoone õhku selleks, et inimrämps ja nende varjajad maksaksid rängalt oma kuritööde eest. Põhja-Korea nimetab inimrämpsuks ülejooksikuid.

Põhja-Korea ametnikud on rahulolematud, et Lõuna-Korea liitlane USA jätkab Põhja-Korea vastaste sanktsioonide jõustamist. Samuti on nad nõudnud, et naaberriik ei laseks aktivistidel Põhja-Korea territooriumile valitsusvastaseid lendlehti toimetada.