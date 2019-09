Poola ajakirjanik: EL-i karistusmenetlus võib kesta ka lõputult

Portaali W Polityce eksperdi Aleksandra Rybińska sõnul saab Poola võimupartei valitseda vaid üksinda.

Mis on Poola oktoobri valimiste põhiteema?

Õiguse ja Õigluse partei (PiS) teeb enam-vähem sama kampaaniat, mis 2015. aastal, räägib sotsiaalpoliitikast ja jagab toetusi. Algava kooliaasta puhul jagatakse näiteks iga õpilase kohta koolitarvete ostmiseks 330 zlotti (76 eurot). Opositsiooni programm vastandub PiS-ile, nagu ka paaril viimasel valimisel. Kodanike Platvorm toetub sõnumile, et Poola on isoleeritud, meil on EL-iga probleemid, valitsus kulutab üle jõu ja nii edasi. Ainult et praegu on meil üle mitme aasta eelarve tasakaalus, nii et PiS saab öelda, et kõik sotsiaalprogrammid on täiesti jõukohased ja võimalus veel rohkem kulutada. Peamiselt tegeletakse üksteise tümitamisega ja sisulist arutelu toimub vähe, mis on Poola valimistele tüüpiline.

Kas opositsiooni võimule tulek muudaks Poola välispoliitikat?

Põhivaidlus puudutab seda, milline on Poola koht EL-is ja millist poliitikat peaks EL ajama. Võimul olles ütles Kodanike Platvorm, et me peame olema Euroopa peavoolu osa, nii et läheme kaasa kõigega, mis Pariisis, Brüsselis ja Berliinis otsustatakse, lootes, et see on ka meie huvides. PiS aga ütleb, et see polnud üldse meie huvides, Nord Stream ja Nord Stream 2 ehituse puhul ei küsinud keegi, mis meie huvid on. Nüüd tahame ise oma välispoliitikat kujundada ja see on tekitanud pingeid eriti Berliiniga.