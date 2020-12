Poola ja Ungari tõmbasid veidi rohkem kui kahe nädala eest pidurit nii EL-i eelarvele kui ka taastepaketile. Nüüdseks on välja tulnud, et õigusriigi tingimuses kahtlejaid on teisigi: Portugali päevaleht tõi avalikkuse ette, et riigi peaminister on avalikkuses rääkinud üht, kuid suletud uste taga toetanud Varssavit ja Budapesti.