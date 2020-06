Poola president Andrzej Duda võitis pühapäeval Poola presidendivalimiste avavooru, kuid hääletus liikus teise vooru.

Võimupartei Õiguse ja Õigluse (PiS) toetatud Duda sai 43,67% hääli, teiseks jäi Varssavi liberaalne linnapea Rafał Trzaskowski 30,34%-ga. Poola valimiskomisjon kuulutab tulemuse ametlikult välja nädala keskel, kirjutas Poola Raadio. Teises voorus on oodata tihedat rebimist, sest arvamusküsitluste järgi on kandidaatidel sedavõrd võrdsed võimalused, et favoriiti on raske välja selgitada.