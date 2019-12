Poola välisminister: meil on Eestiga Euroopa Liidust sama visioon

Poola välisminister Jacek Czaputowicz ütleb intervjuus Eesti Päevalehele, et arutab oma Eesti kolleegi Urmas Reinsaluga asju väga tihti ja nad kohtuvad regulaarselt.

Kui Poola president Andrzej Duda kohtus Washingtonis USA presidendi Donald Trumpiga, pakkus ta välja mõtte Fort Trumpist ehk USA püsibaasist Poolas. Kas on olnud arengut?



Sellega läheb hästi, mõlema riigi presidendid on [kaitsekoostöö edendamise] leppele allkirjad andnud (seda tehti septembris New Yorgis – K. V.). Leppisime kokku, et USA kohalolu Poolas on kestev. Ka lepiti kokku, et USA sõdurite arv kerkib 5500-ni. Nad on juba siia asunud.

Kas need väed roteeruvad nagu Eestis või saadetakse sõdurid teile siia püsivalt?