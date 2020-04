Praha pronksmehekriis. Vene diplomaate kahtlustatakse linnapea tapmise plaanis

Tšehhi meedia teatel kahtlustavad sealsed õiguskaitseorganid Vene luurega seotud tegelasi plaanis mürgitada Praha tuntud poliitikuid. Väidetavasti maandus kolm nädalat tagasi Prahas Venemaa diplomaatilise passiga mees, kelle kohvris usuti olevat mürgist ainet ritsiini. Tšehhi ametnike hinnangul kuulutas diplomaat endast Praha linnapea Zdeněk Hřibi ja linnaosavanema Ondřej Koláři elule sellist ohtu, et mõlemad võeti ööpäevaringse kaitse alla. Tšehhi valitsus aga olevat üritanud juhtumit maha vaikida ja kulisside taga lahendada.

Pärast sensatsioonilise loo ilmumist kinnitas politseivalve all olemist ka Hřib ise. Linnapea sõnul ei saa ta poolelioleva juurdluse tõttu asja lähemalt kommenteerida, kuid ihukaitsjad valvavad teda juba üle kahe nädala. „Minu jaoks on väga oluline jääda oma põhimõtetele kindlaks, isegi kui see seab mu elu ohtu,” ütles ta Vene raadiojaamale Ehho Moskvõ.