Türgi ja Prantsusmaa relvajõud on NATO-s suuruselt teisel ja kolmandal kohal, kuid praegu on nende maade headest liitlassuhetest asi kaugel. Eelmisel nädalal süüdistas Türgi suursaadik ettekandes Prantsuse senaatoritele prantslasi Türgi laevade Vahemerel ahistamises. USA ametnikud ja poliitikud on võtnud neutraalse tooni. Seekord on hoidutud Türgit avalikult kritiseerimast.