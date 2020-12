Emmanuel Macroni avalike suhete meeskond on harjumatus olukorras: peale islamiriikide on Prantsusmaa presidendi väidetavast moslemivaenust kirjutama hakanud ka suured ingliskeelsed väljaanded. „Macroni tsentristlik ja tolerantne fassaad mureneb,” kirjutab Washington Posti arvamuskülg. „Macroni sõda islamismi vastu ainult lõhestab ühiskonda,” arvab Financial Times. Novembris helistas pahane Prantsuse president isiklikult New York Timesi toimetusse ja kaebas, et ingliskeelne meedia aitab terrorismi legitimeerida.