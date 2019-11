Prints Andrew’ langus väljendab Briti kuningakoja kriisi

Tuleviku ajaloolased võivad leida, et prints Andrew’ põhisaavutus oli rahvakeelde uue sõna toomine. Pärast kuninglikku peret raputanud katastroofilist intervjuud vabastati ta kõigist ametlikest kohustustest. Teda võib võrrelda mõne varasema ajastu tülikate siniverelistega, kes peideti avalikkuse eest hullumajja. „Prints Andrew on nüüd ekskuninglik (de-royaled), kui selline sõna on olemas,” ütleb ajaloolane ja biograaf Robert Lacey, kes on tuntud ka kui Netflixi telesarja „Kroon” konsultant. „See võib kõlada melodramaatiliselt, aga ma võrdleksin seda 1936. aasta ja Edward VIII troonist loobumisega. Sisuliselt näeme me praegu, kuidas kuningapere liige avaliku arvamuse mõjul vallandatakse.”