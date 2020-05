Putin jätab koroonapandeemiaga võitlemise teistele

Esiti oli president Vladimir Putini kavas teiste riigijuhtide seltsis Punasel väljakul paraadi vaadata, aga nüüd toimub suursugusest väljanäitusest ainult õhujõudude ülelend. 9. mai õhtul korraldatakse Moskvas ja veel viies kangelaslinnas ka kümneminutine ilutulestik.



Putinit on avalikus ruumis varasemast harvemini näha. Ta on jätnud koroonaviirusega võitlemise ametnike hooleks ja taandunud Moskva-lähedasse Novo-Ogarjovo residentsi. Kriitikute sõnul on Putin varemgi eemale hoidnud, kui riigis vajab lahendamist mõni ebameeldiv ülesanne.

Koroonaviirusega toimetulek ei ole Putini populaarsusele just soodsalt mõjunud. Sõltumatu Levada keskuse küsitluse järgi toetas teda veebruaris 69%, aga märtsis 63% inimesi.

Venemaal on aga kriisis paljude teiste riikidega võrreldes ikkagi rohkem manööverdamisruumi, sest riigi finantsreserve hinnatakse 600 miljardi dollariseks (550 miljardit eurot). Paradoksaalsel kombel on lääneriikide kehtestatud sanktsioonid aidanud Venemaal jõuda olukorda, kus peaaegu kõik suured ettevõtted on võlavabad.