Putin pidas viiruse kiuste enne olulist hääletust paraadi

Kümmekond Vene linna otsustasid paraadi mitte korraldada. Möödunud nädalal kinnitas ka Krimmi annekteerimisjärgne juht Sergei Aksjonov, et kavatseb Simferopoli linnas viiruse tõttu võidupüha paraadi ära jätta. Kaks ja pool tundi hiljem teatas Aksjonov siiski, et kaalus Moskvaga peetud arutelude käigus kõiki riske, arvestas olusid ja jõudis järeldusele, et paraad toimub muutmata kujul. „Ma ei muuda kunagi muidu oma otsuseid, aga see olukord nõuab erilähenemist,” põhjendas Aksjonov meelemuutust Vene suhtlusvõrgustikus VK.

Venemaa on maailmas pärast USA-d ja Brasiiliat koroonaviirusega nakatunud inimeste arvult kolmandal kohal. Pealinnas Moskvas on registreeritud peaaegu pooled ligi 600 000 juhtumist, kuid enne paraadi loobuti kiiresti mitmest piirangust. Paljud Venemaa piirkonnad üritavad endiselt haiguse esimest lainet kontrolli alla saada.