Poliitbüroos on üheksa täieõiguslikku liiget

Tähtsaimad viimasel ajal toimunud muutused on poliitbüroo arenguid alates 2012. aastast jälginud Minchenko Consultingu umbes saja eksperdi sõnul märkamatult tugevnenud julgeolekunõukogu sekretäri Nikolai Patruševi tõus poliitbüroo täieõiguslikuks liikmeks ja ärimees Gennadi Timtšenko naasmine, Igor Setšini ja Arkadi Rotenbergi püsima jäämine ning Vjatšeslav Volodini langemine poliitbüroo kandidaadi staatusesse. Ka on kahanenud poliitbüroo kandidaatide ja liikmete arv eeskätt suurte eraettevõtete juhtide mõju vähenemise tõttu.

Suhete edasine halvenemine läänega on sundinud poliitbürood mobiliseerumise suunas. See on kaasa toonud julgeolekunõukogu aparaadi rolli suurenemise ning viimasest on saanud „suure valitsuse” neljas kontuur presidendiadministratsiooni, valitsuse enda ja peamiste riiklike korporatsioonide kõrval.

„Poliitbüroosse kuuluvad Putini siseringi inimesed, kellel on võimalus akumuleerida märkimisväärsed ressursid, neid käsutada ja luua isiklikud mõjuvõrgustikud,” märgivad eksperdid.