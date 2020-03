Raketisadu ja õhulöögid. Iraan ja USA leiavad aega ka vaenutegevuseks

Eelmisel nädalal tappis Iraaniga seotud rühmituste raketirünnak Iraagi baasis kaks ameeriklast ja ühe briti, millele ameeriklased vastasid uute õhurünnakutega. Kindral Frank McKenzie sõnul saatis USA sellega signaali, et Iraaniga seotud rühmituste rünnakud toovad kaasa vastulöögi.

Samas tõdes ta, et Teheranist lähtuv oht on koalitsioonijõudude jaoks endiselt kõrge. “Arvan, et pinged ei ole tegelikult leevenenud,” ütles McKenzie. “Minu arvates otsivad nad aktiivselt võimalusi, et olukorda destabiliseerida.”

Kindrali hinnangut kinnitas juba järgmisel hommikul Taji baasi tabanud uus raketirünnak, kus sai haavata kolm koalitsiooni ja kaks Iraagi sõdurit. Erinevalt tavapärastest öistest rünnakutest tulistati raketid seekord välja päevavalges.