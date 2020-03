Riigid sulgevad piire ja testivad riigijuhte nakkuse vastu

Ehkki Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen kutsus reedel liikmesriike üles hoiduma piiride ühepoolsest sulgemisest ja koordineerima selliseid same Brüsseliga, langes see palve süveneva koroonapaanika tõttu kurtidele kõrvadele. Leyeni üleskutse järgnes Taani (nakatunuid eile õhtuks 875, surnuid kaks), Tšehhi (231/0), Poola (111/3) ja Slovakkia (54/0) reedesele otsusele kõik piirid välismaalaste ees sulgeda. Tšehhi keelas ka kodanikele riigist lahkumise ning sulges enamiku poodidest ja restoranidest.

Itaalia järel on kriisiriikideks saamas Prantsusmaa ja Hispaania, britid ja sakslased on aga rahulikud.

Neljapäeval eriolukorra välja kuulutanud Läti (30/0) keelab alates homsest kõigile väliskodanikele riiki sisenemise. Kooliõpilased on koduõppel ja enam kui 200 osalejaga üritused keelatud. Leedus (12/0) kuulutati eriolukord välja laupäeval. Alates tänasest ei tohi välismaalased riiki siseneda ega kodanikud Leedust lahkuda. Nagu ka Eestis ja Lätis, tehakse erand diplomaatidele, sõjaväelastele ja kaubaautode juhtidele. Soomes (244/0) on keelatud enam kui 500 osalejaga üritused, enamik koole on siiani avatud. Norra (1205/3) sulges tänasest kõik sadamad ja lennujaamad. Rootsi (961/2) on piirdunud avalike ürituste keeluga, kuid palub elanikel mitte riigist lahkuda. Venemaa (63/0) sulges alates laupäeva südaööst maismaapiirid Norra ja Poolaga, samuti piiratakse Euroopa Liitu viivate lendude arvu.

Madridi tavaliselt rahvarohke La Castellana avenüü oli eile tühi. Foto: AFP/SCANPIX

Epideemiast rängemalt tabatud riigid võtsid drastilisi meetmeid kodumaal ringiliikumise piiramiseks. Hispaania (7798/291) kehtestas laupäeval osalise liikumiskeelu, kus toast väljumine on lubatud vaid poodi või apteeki minekuks, lähedaste abistamiseks või erandjuhtudel ka tööl käimiseks. Lisaks koolidele on vähemalt 15 päevaks suletud ka kõik restoranid, baarid ja poed peale toidupoodide. Kärbitud on ka riigisisest bussi- ja rongiliiklust. Laupäeval diagnoositi riigis rekordilised 2000 uus haigusjuhtu. Enamiku avalikke asutusi käskis sulgeda ka Prantsusmaa (4500/91), mille valitsus lubas siiski toimuda eilsetel kohalikel valimistel. Eile avaldasid Pariisis kogunemiskeeldu eirates valitsuse vastu meelt kollaste vestidega protestijad.

Roomas ja Milanos suleti kõik pargid, suletud on ka Rooma Ciampino lennujaam,

Itaalia (21157/1441) põhjapoolsetes regioonides on karantiin nüüdseks kestnud nädal aega. Kolmapäeval suleti kogu riigis enamik avalikke asutusi ja nüüdseks on valdavalt tühjad ka pealinna Rooma tänavad. Värskeima sammuna suleti Roomas ja Milanos kõik pargid, suletud on ka Rooma Ciampino lennujaam, kust viimane lend väljus reedel Nürnbergi suunas. Fiumicino lennujaam jätkas esialgu tegevust, kuid üks reisijaterminal on juba suletud.

Suurbritannia (1142/21) pole siiani sulgenud koole ega keelanud avalikke üritusi, kuid algaval nädalal hakkab parlament siiski arutama eriolukorra kehtestamist. Valitsuse teatel kaasneb sellega avalike ürituste keeld. Ka Saksamaa (5426/11) ja selle föderaalsed piirkonnad on seni epideemiale reageerinud oluliselt vaoshoitumalt kui naaberriigid. Berliini omavalitsus otsustas siiski eile keelata enam kui 50 osalejaga üritused, Kölnis on suletud teatrid, ööklubid ja kinod.

Prantsusmaal on suletud kõik kohvikud. Foto: AFP/SCANPIX

Riigipead nakatumisohus