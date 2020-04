Riskirühmadeni võib vaktsiin jõuda juba tänavu. Teised peavad ootama

Millal leitakse COVID-19 vaktsiin? Avalikkusega suhtlevad kõrged teadlased, nagu Briti valitsuse teadusnõunik Patrick Vallance ja USA juhtiv terviseametnik Anthony Fauci, on korrutanud, et seda ei juhtu enne 12–18 kuu möödumist. Osa arvajaid – nende seas inimesed, kes vaktsiini loovad – usub siiski, et see võiks juhtuda juba juunis.

Kellel on õigus? Arvatavasti esimesel leeril, ent kindlalt vastata on keeruline. „Vastus oleneb sellest, mida silmas peetakse, kui öeldakse, et vaktsiin on olemas,” ütleb ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni Management Sciences for Health (MSH) juht Marian Wentworth. „Kui jutt käib laialdasest vaktsineerimiskampaaniast, mis lubaks meil eluga edasi minna, siis on 12–18 kuud ilmselt õige pakkumine.”

Ent millal saab valmis eksperimentaalne vaktsiin, mis on piisavalt ohutu ja tõhus, et seda piiratud ulatuses kasutada – näiteks meedikute ja teiste riskirühmade kaitseks? See võib juhtuda juba mõne nädala või kuu jooksul,