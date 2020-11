Rõõm keset tragöödiat. Neli päeva rusude all olnud laps pääses vigastusteta

Nii Türgit kui ka Kreekat raputanud maavärina epitsenter oli Sámose saare lähistel. Maavärin oli magnituudiga 6,9. Enamik purustusi ja ohvreid oli Türgi rannikul asuvas İzmiri linnas, kus varises kokku viis kortermaja. Kohalikel võimudel oli kavas elamud lammutada, et asendada need maavärinakindlamate hoonetega.

Türgis on kinnitatud vähemalt 105 inimese hukkumist, Kreeka teatas kahest hukkunust Sámose saarel. Ühtlasi on İzmiris saanud vigastada ligi tuhat inimest. Koduta jäänud ja majutust vajavaid inimesi on üle 15 000.