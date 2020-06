Rootsi peaminister tunnistas kriisi alguses tehtud möödalaskmisi

Rootsi valitsuse liberaalne pandeemiapoliitika saab kodumaal üha enam kriitikat, kuna riigi Covid-19 suremusnäitaja on tõusnud maailma üheks kõrgeimaks. Surmade arv ületab praeguseks 4600, mida on umbes neli korda rohkem kui kõigis ülejäänud Põhjala riikides kokku.

Kriisi alguses kriitikat vaos hoidnud opositsioon on nüüd läinud üle rünnakule. Moderaatide esimees Ulf Kristersson nimetas pühapäeval valitsuse läbikukkumist fundamentaalseks ja küsis, miks võimud hooldekodudesse kaitsevarustuse toimetamisega viivitasid. Rootsi Demokraatide juht Jimmie Åkesson nõudis peaepidemioloog Anders Tegnelli kiiret vallandamist, kuna riskigruppide kaitsmisega ei tuldud toime.