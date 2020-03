Rootsi naabrid panid juba varakult koolid kinni ja piirasid rahvakogunemisi, kuid Stockholm on otsustanud teistsuguse lähenemise kasuks. Riigi terviseamet rõhutab, et ka koroonaviirusesse haigestunud isiku lähedased ei pruugi sümptomite mitteilmnemisel koju jääda. Ka on jätkuvalt avatud koolid ja lasteaiad.