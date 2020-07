Käes on aprilli keskpaik, järgmisel päeval algavad õigeusklike lihavõtted. Kaks ärimeheks kehastunud ajakirjanikku ootavad Bukaresti bensiinijaamas vahemeest. Legend on lihtne: ärimehed tahavad haiglate jaoks soetada kaitsemaske. Vahemees saabub ja juhatab nad teise bensiinijaama, kuhu sõidavad üksteise järel sisse kõigepealt väike Smart, siis must Range Rover ja seejärel hall Audi A6.

Konvoi sõidab edasi kolmandasse bensiinijaama. Seal kohtuvad reporterid Emanuel Daniel Daniga, kes on tuntud ka kui Pommitaja-Manu. Dan on abielus Rumeenia allilmas hästi tuntud Vasile Balinti alias Laenuhai-Sile tütrega. Balinti kontol on teiste kuritegude kõrval sissemurdmine, vargus, väljapressimine ja inimrööv.