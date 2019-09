Saksa suurparteid ei taha hea tulemuse saavutanud populistidest midagi kuulda

Nagu oli ennustatud, saavutas parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) üleeilsetel kahe idapoolse liidumaa, Saksimaa ja Brandenburgi kohalikel valimistel hea tulemuse, kuid esikoht jäi saamata. Piirkondi pikka aega valitsenud suurparteid võidutsesid nüüdki, kuigi mõlema toetus oli 2014. aastaga võrreldes märgatavalt vähenenud.

Liidukantsler Angela Merkeli juhitud kristlikud demokraadid (CDU) võidutsesid oma kantsis Saksimaal, nende koalitsioonipartnerid sotsiaaldemokraadid (SPD) Brandenburgis.

CDU ja SPD valitsevad koos ka föderaaltasandil ja võib kindel olla, et kui emb-kumb neist oleks üleeilsetel valimistel kaotanud, oleks see nende niigi habrast liitu veelgi nõrgestanud. Nüüd võib suur koalitsioon vastu pidada ka 2021. aasta üldvalimisteni, kusjuures enim hoiab neid koos hirm erakorraliste valimiste ees, kirjutas eile Financial Timesi ajakirjanik Tony Barber.

Brandenburgi populistide juht Andreas Kalbitz teatas tulemuste selgudes: AfD on tulnud, et jääda. „Ilma meieta ei ole võimalik poliitikat teha,” lisas Kalbitz. Saksimaa AfD juht Jörg Urban sõnas üleeile, et tema liidumaal on populistidest saanud rahvapartei.