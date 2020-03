Saksamaa tahab EL-is ära jaotada 1500 alaealist pagulast

Saksa meedia teatel tahab osa Euroopa riike Türgi nõudmistele järele anda, kuid teised eesotsas Prantsusmaa, Hollandi ja Austriaga sõdivad selle vastu. Ajaleht Die Welt märgib, et nii uskumatult kui see ka ei kõlaks, on Saksa kantslerist Angela Merkelist ja Ungari peaministrist Viktor Orbánist saanud praegu rändeküsimuses liitlased, kes pooldavad Türgi suuremat toetamist. Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ja Bulgaaria valitsusjuht Bojko Borisov tahaksid väidetavalt Türgile pakkuda veel miljardi euro suurust toetust.

Tehtud on ka ettepanek kehtestada Süürias valitsusvägedele lennukeelutsoon, ent EL-i välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell nimetab seda soovunelmaks. „Küsimus ei ole selles, mida me tahame, vaid selles, mida me suudame,” märkis Borrell eelmisel nädalal. Väidetavasti olevat sõjalise sekkumise küsimus hiljuti tõstatatud EL-i ja NATO kõrgete esindajate kohtumisel, kuid Prantsusmaa ja USA olevat NATO asjasse segamise vastu.