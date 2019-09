Saudi Araabia naftarajatisi tabanud rünnak pärssis riigi naftatootmist

Laupäeval Saudi Araabia naftarajatisi tabanud plahvatused vähendasid riigi naftatootmisvõimet üle poole võrra ja tõstatasid küsimuse, kuidas reageerib juhtunule Saudi Araabia kuningakoja peamine liitlane USA. Ehkki rünnaku võttis omaks Jeemenis saudide vastu võitlev Houthi liikumine, süüdistas USA riigisekretär Mike Pompeo üleeile Iraani ja teatas, et rünnak ei pruukinud tulla Jeemenist. „On põhjust arvata, et me teame sooritajat, ja me oleme kinnitust oodates laskevalmis,” lisas Twitteris USA president Donald Trump. „Ootame, et kuningriik teataks, keda nad rünnaku põhjustajaks peavad ja mismoodi peaksime edasi tegutsema.”

Arvamused selle kohta, kui suurt tähelepanu tuleks presidendi sõnadele pöörata, läksid tavapäraselt lahku. Näiteks väitis Trump teises postituses, et jutt tema valmisolekust Iraani presidendiga kohtuda on meedia väljamõeldis, ehkki nii ta ise kui ka tema valitsuse ministrid on sellisest võimalusest avalikult rääkinud juba juunist saati. Võimaluse kohtuda pakkunuks täna New Yorgis algav ÜRO peaassamblee, kuhu saabub ka Iraani president Hassan Rouhani. Praegu kinnitavad nii Iraani kui ka USA esindajad, et kohtumine on välistatud.