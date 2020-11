Poolteist aastat tagasi põlenud Pariisi Jumalaema kiriku taastamisel tuleb lahendada arvukalt keerukaid tehnilisi ja esteetilisi küsimusi, millele lisanduvad veel koroonaviiruse tekitatud takistused ja segadus kiriku taastamiseks annetatud raha kasutamisega. Prantsusmaa president Emmanuel Macron on avaldanud lootust, et kirik restaureeritakse enne 2024. aastal Pariisis peetavaid olümpiamänge, ent see prognoos paistab järjest ebatõenäolisem.