Serbiast kaob iga järgmise aastaga linnatäis inimesi

Tühjaks jooksnud külad ja lagunevad majad on vaatepilt, mida ei pea Serbias kaua otsima. Serbia elanikkonna kahanemisest hakkab saama tõsine probleem. Maailmapanga hinnangul väheneb riigi praegu veidi alla seitsme miljonine rahvaarv 2050. aastaks 5,8 miljonini. 1990. aastaga võrreldes tähendab see, et kadunud on ligi veerand serblasi. Serbia valitsuse sõnutsi kaotab riik igal aastal ühe linnatäie inimesi ja 18 omavalitsuspiirkonna elanike arv on vähenenud alla 10 000. „Iga päevaga jääb meid 103 võrra vähemaks,” möönis Serbia valitsus uudisteagentuurile AP.