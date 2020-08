Piirkond, mille ametlik nimi on Siber ja Kaug-Ida, moodustab üle 70% Venemaa föderatsiooni territooriumist, kuid seal elab vaid natuke üle viiendiku riigi elanikest. Siberlaste identiteedi järgi olevat nemad töökamad, karmimad ja tugevamad kui Venemaa Euroopa-osa venelased, keda Siberis nimetatakse üldiselt moskvalasteks – moskvitši. Siberlased peavad ennast Venemaa rikkuse loojateks, sest suur osa neist töötab maavarasid kaevandavas või sellega seotud majandussektoris.

Geograafiliselt ja majanduslikult on Kaug-Ida elanikud rohkem seotud lõunapoolsete Aasia riikidega. Kuna Venemaa Euroopa-ossa lendamine läheb järjest kallimaks, puhkavad sealsed elanikud rohkem Hiinas, Indias, Tais, Lõuna-Koreas või Vietnamis kui Moskvas, Nižni Novgorodis, Pariisis või Tallinnas. Kaugidalasele on Moskva mõneti kauge ja abstraktne moodustis, kuhu satutakse järjest harvem. Kohalikud poed on täis Hiina ja Korea kaupu, usbekkide ja tadžikkide asemel on võõrtöölisteks hiinlased ja põhjakorealased.