Soome lubab töölised tagasi, kuid turiste veel mitte

„Välisturismi ei avata,” teatas Soome peaminister Sanna Marin eile. Riigi piires tohib alates 14. maist vajaduse korral teha töö- ja muid vajalikke sõite. Ka pääsevad Soome tööle Schengeni riikide kodanikud, kellel on tööleping.

„Igaühele kehtib vabatahtlik 14-päevane karantiin,” rõhutas siseminister Maria Ohisalo. See tähendab, et on lubatud liikuda töö ja kodu vahel.

Üle 70-aastastel soovitatakse endiselt olla kodus ja teistest inimestest isoleeritud. „Selle üle on toimunud pikk arutelu ja valitsus tunneb riskirühmade pärast muret,” sõnas Marin.