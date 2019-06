Soome uus valitsus tuleb värskete nägude ja vanade tuttavatega

Soome valitsuse jõujooned on paigas. Enim ministrikohti ehk 19-st seitse saavad napilt valimised võitnud sotsiaaldemokraadid, ülejäänud neli erakonda jagavad omavahel muud ministrikohad. Kõik parteijuhid saavad endale portfelli, välja arvatud senine peaminister Juha Sipilä, kes on teatanud kavatsusest septembris erakonna eesotsast tagasi astuda. Keskerakond saab endale viis ministeeriumi, rohelised kolm ning Vasakliit ja Soome Rootsi Rahvapartei (SPP) kumbki kaks. Viimased ministrid peaksid selguma täna, kuid peamised pretendendid on juba teada ja Eesti Päevaleht annab neist ülevaate. Homme hääletab uue valitsuse üle Soome parlament.