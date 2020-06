Soome välisminister: valitsus arutab eestlastele piiri avamist hiljemalt homme

Millal eestlased jälle Soome pääsevad? Kord räägitakse, et otsus tuleb mõne päeva pärast, siis öeldakse, et järgmisel nädalal.



Soome langetas Euroopa Liidu sisepiire puudutava otsuse selliselt, et praegune otsus kehtib pühapäevani [14. juuni]. Peame enne tähtaja saabumist otsustama, mis edasi saab. Valitsus arutas asja eelmisel nädalal, aga ei jõudnud ühtsele järeldusele.

Seda tuleb hiljemalt neljapäeval uuesti arutada. Soome valitsuses on praegu natuke tormiline aeg, sest rahandusminister vahetus teisipäeval (Katri Kulmuni astus skandaali tõttu tagasi – K. V.). Loodetavasti ei kaasne sellega otsuste langetamise viivitust.

Kas annate lootust, et kuuleme neljapäeval head uudist?



Ma loodan, et tulevad head uudised. Ma ju näen, kuidas inimesi vaevab see, et nad ei saa vabalt reisida, ja Eesti on meie lähim liitlane. Tundsin suurt rõõmu, kui saime Eesti pendelrändajatel lubada kodus käia ning Helsingi ja Tallinna vahet reisida. See oli inimlikus mõttes tähtis otsus. Pandeemia on meid kahjuks sundinud väga ebamugavaid otsuseid langetama. Loodetavasti saame piiranguid lõdvendada nii kiiresti, kui pandeemia lubab.