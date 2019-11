SUUR DEBATT: Martinson: anonüümne kommentaarium oli viga; Soonvald: anonüümsus pole patt, see on osa vabadusest

20 aastat tagasi Delfi ja Delfi anonüümse kommentaariumi loonud Allan Martinson arvab, et see on paigast viinud vabaduse ja vastutuse tasakaalu. Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald usub, et anonüümsus annab kõigile inimestele võrdse vabaduse ja võimaluse Eesti elus kaasa rääkida.