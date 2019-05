Suurbritannias ja Prantsusmaal sai peavool hävitavalt lüüa

Äsjased valimised muutsid europarlamendi jõujooni tuntavalt, kuid mitte revolutsiooniliselt. Parempoolne Euroopa Rahvapartei (EPP) ja sotsiaaldemokraadid (S&D) kaotasid kümneid kohti, ent säilitasid positsiooni parlamendi kahe suurima jõuna. Euroskeptilised ja parempopulistlikud liikumised said kohti juurde, ent mitte piisavalt, et peavooluerakondi kõigutada. Euroskeptikutest üks edukamaid oli Itaalia siseministri Matteo Salvini juhitud Liiga, mis kogus riigis üle kolmandiku hääli ja 29 saadikukohta. Prantsusmaal tuli Marine Le Peni juhitud Rahvusliikumine taas esimeseks, ent kaotas eelmiste valimistega võrreldes pisut hääli. Nende liitlaspartei Alternatiiv Saksamaale (AfD) jäi oma riigis alles neljandaks ja pidi leppima 11 saadikukohaga. Salvini ja Le Peni moodustatavale uuele fraktsioonile võivad siiski lisanduda ka Ungari võimupartei Fideszi 13 saadikut, keda senistes arvutustes käsitletakse enamasti EPP liikmetena, ent tegelikult on nad koduparteiga tülli pööranud.