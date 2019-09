Süüria tulipunkti saatus ripub juuksekarva otsas

Täna kohtuvad Türgi pealinnas Ankaras Türgi, Venemaa ja Iraani riigipead, et arutada Süürias ja eriti mässuliste viimase enklaavi Idlibi ümber. Süüria valitsusväed ähvardavad ala vallutada, kuid Türgi hoiatab, et see võiks valla päästa humanitaarkatastroofi.

Kolmepoolne kohtumine toimub Astana protsessi egiidi all, mis on algatatud Süüria kodusõjale lahenduse otsimiseks.

Viimaste nädalate jooksul on Süüria režiimiväed Idlibis mässulisi löönud ja paljud piirkonna kolmest miljonist elanikust on otsustanud lähedal asuva Türgi piiri poole põgeneda. Humanitaarkriisi vältimine on ka üks põhiteemasid, mida täna hakkavad analüütikute sõnutsi arutama Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, Venemaa president Vladimir Putin ja Iraani president Hassan Rouhani.