Hiina tahab saada maailmas kolmandaks riigiks, mis on suutnud tuua Kuu pinnaseproove Maale. Aasta lõpus peaks Wenchangi satelliidikeskusest väljuma robotmissioon Chang’e 5. Hiina kuujumalanna järgi nimetatud projekti eesmärk on tuua Maale umbes kaks kilogrammi kuukivimeid. Robotmaandur toimetab proovid stardimoodulisse, mis ühendub Kuu orbiidil tiirleva sondiga. Seal paigutatakse proovid eraldi kapslisse, mis lennutatakse Maa suunas.

Tegu on väga keerulise operatsiooniga, mis eeldab mitut dokkimist ja Kuu orbiidil manööverdamist. Eelmine kord, kui robotiga Kuult proove toodi, oli 1976. aastal Nõukogude Liidu missioonil Luna 24, mis kasutas märksa lihtsamat ja otsesemat tagasiteed. Asjaolu, et Chang’e 5 jaoks valiti nii keeruline lahendus, näitab paljude arvates, et hiinlased kasutavad missiooni lähitulevikuks plaanitud mehitatud lendudeks harjutamiseks.