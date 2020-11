Üks mõrvatud advokaadi tuttav ütleb, et inimestel on tavaliselt olemas loomulik ohutunne. „Kui paned käe leegile lähemale, hakkab see põletama ja tõmbad käe eemale. Teisel korral sa enam kätt nii lähedale ei pane. Pāvels Rebenoksil puudus selline tunne.“