Teadlane: Austraalia põlengutes hukkub üle poole miljardi looma

Austraalia põlengud on võtnud äärmiselt dramaatilise pöörde. Tuhanded inimesed redutavad ajutistes varjupaikades, sajad miljonid loomad on surma saanud. Satelliitpildid näitavad riigi kaguosa kohal tihedat suitsuloori.

„Oma elu päästmiseks peaksite te kodust lahkuma. Kui te seda ei tee, saadame kohale politsei, kes edastab sõnumi selgemini,” teatas Victoria osariigi eriolukordade minister Lisa Neville. Hoiatus annab märku, kui tõsine on olukord. Osariigis on välja kuulutatud eriolukord, mis lubab võimudel tõrksaid elanikke nende tahtest olenemata ohutusse kohta toimetada.

Põlengud on Austraalias lõõmanud oktoobrist saadik, praegu on neid üle riigi umbes 300. Uus-Lõuna-Walesi osariigi jaoks on see põuaperioodi jooksul juba kolmas kord, mil eriolukord välja kuulutati. Victoria osariigis tehti seda esimest korda.