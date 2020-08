Tomskist Moskvasse suundunud lennukile istunud Navalnõil hakkas seal peagi halb ja lennuki kapten otsustas teha hädamaandumise Omskis, kus patsient toimetati haiglasse. Haigla juhtkond takistas esialgu patsiendi välismaale toimetamist, kuid pärast Saksamaa ja Prantsusmaa juhtide sekkumist anti selleks luba. Praegu pole ta teadvusele tulnud ja viibib Berliini haiglas Charité, mille arstid lubavad koostada põhjaliku diagnoosi. Omski arstide sõnutsi oli patsiendil vere vähesest glükoosisisaldusest põhjustatud ainevahetushäire, aga mürgi jälgi polevat leitud. Navalnõi liitlased ei pea seda diagnoosi usutavaks.

Ajalehe Moskovski Komsomolets teatel oli Navalnõi juhtunu ajal pideva FSB jälgimise ja videovalve all. Uurimisorganid polevat sellest materjalist siiski leidnud midagi, mis viitaks haigestumise põhjustele, kinnitasid lehe allikad.

Vene meedias levis samal ajal versioon, et Navalnõi võis endal ka ise mürgituse põhjustada. Agentuur Interfax väitis tervishoiuametnikele viidates, et Navalnõi võis saada mingit sorti psühhotroopse aine mürgituse, sama väitis TASS uurimisorganitele viidates. „Pole välistatud, et ta jõi või tarbis ise eile midagi,” ütles anonüümne allikas TASS-ile neljapäeval. Sotsiaalvõrgustikku Telegram ilmusid postitused, milles väideti, et tegu oli pohmeluseravimi üledoosiga.