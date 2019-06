Türgi riigipea Recep Tayyip Erdoğani parteid tabas riigi suurima linna Istanbuli meerivalimistel alandav kaotus. Sellele järgnes hääletuse tühistamine, mis tõi kaasa opositsiooni protestid. Uus katse toimub 23. juunil ja väidetavalt on Erdoğan hüljanud algse kava, mis oleks tähendanud väga agressiivse kampaania tegemist. Bloombergiga rääkinud allikate väitel kardab Türgi president, et liiga agar tegutsemine ei too tema kandidaadile mitte kasu, vaid kahju.