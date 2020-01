Terviseamet: uue viiruse leviku valguses tuleks oma reisiplaanid üle vaadata

Euroopa riikide nakkushaiguste seiresüsteemid on aga heal tasemel ning haiguse edasise laialdase leviku tõenäosus Euroopas on madal. „Viiruse jõudmine Prantsusmaale meie Euroopa-siseseid reisisoovitusi ei muuda. Nakatumise vältimiseks ja viiruse leviku peatamiseks tuleb järgida tavapäraseid hügieeninõudeid ehk ennekõike pesta korralikult käsi. Mistahes hingamisteede nakkusi aitab vältida ka haigestunud inimesega kokkupuute vältimine.“ Hiinas reisides tasub kindlasti hoiduda ka eluslindude ja loomi müüvate turgude külastamisest ning kontaktist loomade ja lindudega ning nende eritistega.

Kokku on praeguseks laboratoorselt kinnitatud 1350 (2019-nCoV) juhtu, sealhulgas 15 tervishoiutöötajat, haiguse tõttu on Hiinas surnud 41 inimest.

Hetkel on uut tüüpi koroonaviiruse üksikjuhtumeid avastatud Jaapanis, Hong Kongis, Macaus, Lõuna-Koreas, Singapuris, Vietnamis, Nepalis, Malaisias, Prantsusmaal, Ühendriikides ja Austraalias. Enamus juhtumite puhul on haigestunu eelnevalt viibinud Hiinas. Haiguse levik inimeselt–inimesele on leidnud kinnitust, Euroopa riikidel soovitatakse haiguse edasise leviku tõkestamiseks võtta kasutusele kõik vajalikud nakkushaiguste ennetusmeetmed.