Tiibeti eksiilpoliitik: Euroopas kardetakse meid vastu võtta

Tiibeti eksiilparlamendi pikaaegne liige ja kõrge budistlik laama Thubten Wangchen reisib mööda Euroopat tuuriga „Dialoog rahu nimel”, mis jõudis eelmisel nädalal Tallinnasse. Kampaania eesmärk on tugevdada survet Pekingile, et see alustaks uuesti kõnelusi dalai-laama ja Tiibeti eksiilvalitsusega. Hispaaniast alanud ja seal ka lõppeval ringsõidul läbitakse üle 20 000 kilomeetri.

Hiina märkis äsja 70 aasta möödumist kommunistliku riigi tekkest. Kuidas teie seda tähistasite?



(Naerab.) Nemad, jah, tähistasid. Meie olime 1. oktoobril Soomes ja läksime Hiina saatkonna juurde. Andsime üle kirja, milles meenutasime, et meie tähistame hoopis 60 aasta möödumist sissetungist ja oma iseseisvuse kaotamisest. Kutsusime Hiina võime avama dialoogi dalai-laamaga, sest see oleks hea nii Hiina kui ka Tiibeti rahvale.

Vastasid nad midagi?



Ei, muidugi mitte.