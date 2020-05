Trump ähvardab jätta WHO rahata ja reklaamib ohtlikku ravimit

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) iga-aastane assamblee toimus tänavu virtuaalselt ja teravate etteheidete saatel. Osalemast keeldunud USA president Donald Trump teatas WHO peadirektorile kirja teel, et riik võib lõplikult loobuda organisatsiooni eelarvesse raha maksmast. Kuu aega tagasi kiitis ta heaks maksete ajutise külmutamise. Trumpi sõnutsi oleks teateid Wuhanis leviva epideemia kohta tulnud kontrollida juba detsembri alguses, kuid WHO eelistas Hiina survel probleemi pisendada.

Üleeile üllatas USA president ajakirjanikke teatega, et kasutab arstiga konsulteerides malaariaravimit hüdroksüklorokiini. USA ravimiamet on varem hoiatanud, et seniste andmete põhjal ei aita see ravim COVID-19 ravida ega ennetada. PPealegi võib see põhjustada südamekloppimist ja rütmihäireid, mille tõttu osa ravimit kasutanud patsiente on surnud. „Hakkasin seda võtma mõni nädal tagasi,” ütles Trump. „Iga päev võtan tableti.”