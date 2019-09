Trump jättis ära USA-s toimuma pidanud salakohtumise Talibaniga

USA president Donald Trump teatas nädalavahetusel, et jätab ära Camp Davidi residentsis toimuma pidanud kohtumise terroriühenduse Taliban juhtide ja Afganistani presidendi Ashraf Ghaniga. See näitab, et kuid väldanud rahukõnelused, mis varasemate teadete järgi hakkasid jõudma lepingu sõlmimiseni, on nurjunud.

Trump teatas otsusest nädalavaheusel Twitteri-säutsudega, kuid oli selle tegelikult langetanud juba neljapäeval, kirjutas pühapäevane New York Times. Kohtumine pidi esialgse kava järgi toimuma täna, vaid kaks päeva enne 11. septembri rünnakute aastapäeva. Selle tõttu viidi teatavasti USA sõdurid Afganistani.

USA presidendi suunamuutus üllatas Talibani ja Trumpi administratsiooni varasema suhtlusega kursis olevaid allikaid. Ajendina tõi Trump esile neljapäeval Afganistani pealinnas Kabulis toimunud autopommiplahvatuse, kus sai surma üks USA sõdur ja vigastada veel 11 inimest. Rünnaku eest võttis vastutuse Taliban.