Trump jõudis brittide juurde solvangute ja soovituste saatel

Trump kirjutas Air Force One’i pardalt saadetud säutsus, et Londoni linnapea Sadiq Khan on täielik luuser, kes on oma tööd teinud kohutavalt. Khan pälvis Trumpi pahameele tõenäoliselt kolumni tõttu, kus ta kirjutas, et Trump ei vääri Suurbritannias punase vaiba vastuvõttu ja on üldse üks silmapaistvamaid näiteid selle kohta, kuidas paremäärmuslus muutub liberaalsele demokraatiale üha suuremaks ülemaailmseks ohuks. Khani pressiesindaja kommenteeris eile Trumpi avaldust sõnadega, et säärased lapsikud solvangud ei ole USA presidendi väärilised.