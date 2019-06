Trump lubas Poolale veel tuhandet USA sõdurit

Üleeile Donald Trumpiga kohtunud Poola president Andrzej Duda läheb koju kinnitusega, et USA tugevdab Poola kaitset, ehkki mitte päris sellisel määral, nagu poolakad ise sooviksid. Riik on teinud ettepaneku paigutada Poolasse alaline USA tankidiviis ehk umbes 10 000 sõdurit, kelle majutamiseks vajalikud baasid rajaks võõrustajariik ise. Duda sõnul võiks uue militaarkompleksi nimeks saada Fort Trump.

USA plaanid on tagasihoidlikumad. Duda ja Trumpi värskes ühisdeklaratsioonis lubatakse Poolas praegu roteeruvate USA sõdurite arvu suurendada tuhande võrra ehk umbes 5500-ni. Baasidega kaasnevad kulud peab katma Poola ise. Trumpi sõnul jääb USA vägede suurus Euroopas samaks, mis tähendab, et lisajõud tuleksid mõnelt muult liitlaselt, tõenäoliselt Saksamaalt. „Nagu teate, siis Saksamaal on meil umbes 52 000 sõdurit ja nemad ei tee NATO-s seda, mida peaksid, aga Poola teeb,” märkis Trump.

USA valitsusallikas ütles Wall Street Journalile, et lisajõud ei ole plaanitud lahinguüksustena, vaid toetusvägedena, mis tegelevad näiteks logistika ja droonide haldamisega. Duda ja Trumpi kokkuleppe järgi tuuakse Poolasse lähitulevikus USA Reaperi droonide eskadrill, mis hakkab tegelema luure- ja vaatlusmissioonidega. Dokumendis mainitakse ka USA diviisistaabi paigutamist Poolasse ja uue lahingukooli rajamist Drawsko Pomorskie asulasse.