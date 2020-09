Selgub, et Donald Trump rääkis juba 7. veebruaril antud intervjuus, et uus pisik nakkab erakordselt kergesti ja on mitu korda tapvam kui gripiviirused. See ei takistanud tal 20 päeva hiljem avalikkuse ees kõnelemast, et viirus pole tõsine probleem ja kaob varsti iseenesest. Probleemi pisendamist on talle ette heidetud kogu pandeemia vältel. Märtsis lindistatud intervjuus ütles Trump ajakirjanikule, et teeb seda meelega. „Pisendan probleemi siiamaani, sest ei taha paanikat õhutada,” märkis Trump.

Trump rääkis ajakirjanikule ka USA uuest salajasest tuumarelvast ja oma heast läbisaamisest Põhja-Korea juhi Kim Jong-uniga. Hea suhte näiteks tõi ta asjaolu, et Kim kirjeldas Trumpile üksikasjalikult oma onu hukkamist. Trump märkis Woodwardile, et esimest korda Kimiga kohtudes tõusis tal imetlusest süda kurku. „Ma mõtlesin: oh sa raisk, see tüüp on enam kui nutikas,” sõnas president.