Washingtonis valmistub USA kongress vastu võtma järjekordset majanduse elavdamise paketti. Optimistlikumad majandusteadlased arvasid, et sellise paketi järele ei teki vajadust, ent nüüd paistab, et haigus ei jäta majandust veel rahule. Samal ajal üritab Valge Maja eelnõu vastuvõtmist takistada. Meedia teatel pole Valge Maja nõus eraldama miljardeid dollareid üleriigilisele testimise ja kontaktide jälgimise programmile, föderaalse nakkustõrje ameti (CDC) keskustele ega kaitse- ja välisministeeriumi pandeemiavastastele programmidele.

Praegu registreeritakse USA-s üle 60 000 uue nakatumise päevas. Juuni alguses oli see näitaja 20 000 ringis. Eksperdid prognoosivad haiglaravil olevate patsientide arvu kasvu põhjal, et järgmiseks hakkab taas suurenema USA suremus, mis seni on olnud suhteliselt väike.

„Kõik intensiivravi osakonna voodikohad on täis,” ütles Missisippi ülikooli haigla asejuht Risa Moriarty kohalikule uudistekanalile WAPT. „Töötame kui oravad rattas ja paljud patsiendid surevad,” kommenteeris sama haigla intensiivravi osakonna juht Andy Wilhelm.

Kevadel kinnitas kongress ajaloo suurima, 2,2 triljoni dollarise majandusliku abipaketi. Raha läks pandeemia tõttu suletud ettevõtete toetamiseks ja registreeritud töötutele nädalas 600-dollarise abiraha maksmiseks. Kui kongress uut päästeplaani ei kinnita, saab töötute abiraha otsa juuli lõpuks.