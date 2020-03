Trump viskas koroonasegaduse suurendamiseks õli tulle

Trump süüdistas Euroopat selles, et siinsete riikide esialgne lõtv reageering on USA-s kasvatanud koroonaviirusesse nakatunute arvu. Ta väitis ka tõendeid esitamata, et ookeani taga tekkis suur hulk uusi haiguskoldeid, mille põhjustajad olid just Euroopast pärit reisijad. Ekspertide sõnul pole reisipiirangute kehtestamisest suurt kasu, sest kõige paremal juhul lükkavad nad epideemia puhkemist vaid mõnevõrra edasi.

USA president Donald Trump andis kolmapäeval teada, et 30 päeva jooksul ei pääse USA-sse Schengeni viisaruumi kuuluva 26 riigi reisijad. Lennud Suurbritanniaga jätkuvad. Erandiks on USA kodanikud, alalised elanikud ja nende perekonnaliikmed, kuid ka näiteks Schengenisse mittekuuluvad Iirimaa ja Rumeenia.

USA president Donald Trump teatas kolmapäeva õhtul eetrisse läinud telepöördumises, et Euroopa reisijad on USA-sse koroonaviirust toonud ja seega tuleb lennud ära jätta.

„Ta laseb meid kõiki tappa...”

„Minu ettevaatliku retoorilise analüüsi järgi laseb ta meid kõiki ära tappa,” teatas Trumpi sõnavõtu järel USA endise presidendi Barack Obama kunagine kõnekirjutaja David Litt. USA-s on koroonaviiruse juhtumeid registreeritud umbes 1300 ja tõenäoliselt ajendas Trumpi otsust viimaste päevade juhtumite arvu suur kasv.

Aasia aktsiaturud ja Wall Street reageerisid Trumpi teatele valuliselt ning investorid pole veendunud, et Trumpi välja kuulutatud 250 miljardi dollari (223 miljardit eurot) suurusest abipaketist piisab, et maailma suurimat majandust varitsevate ohtude eest säästa, teatas Briti väljaanne The Guardian.

USA president pole otsinud teiste riigijuhtidega koostöövõimalusi, et kujundada ühist vastust, vaid on eelistanud reklaamida piirimüüri ja ignoreerida omaenda meditsiiniekspertide teadusel põhinevaid nõuandeid, kirjutas eile The New York Times’is Londoni büroo juht Mark Lander.

Lander lisas, et süükoormat ei saa siiski asetada ainult Trumpi või riigijuhtide õlule, sest oma osa mängib ka uue viiruse kuratlik olemus. „See on pidanud vastu meetmetele, millega riigid on varasemate globaalsete nuhtluste vastu võidelnud. Viiruse ülekandumine on saladuslik ja levik visa ning see on toonud kaasa metsikult reaktsioone,” kirjutas Lander.

Analüüside võtmisel puuduvad ühised standardid, avalike ürituste ärajätmine ja karantiinid on inimeste ärevust vaid kasvatanud ning nende usku juhtide vastu murendanud. Samal ajal on hoobi saanud nii pakkumine kui ka nõudlus: iPhone’i tehased Hiinas on kinni, Veneetsias kõiguvad kanalitel tühjad gondlid, reisijad loobuvad kruiisidest ning hotelli- ja lennubroneeringutest. Lander rõhutas, et tegu on uue nähtusega, mis ei pruugi alluda abinõudele, millega valitsused võitlesid 2008. aasta majanduskriisi ja 2001. aasta terrorirünnaku tagajärgedega.