Donald Trump tahab, et tema tagandamisprotsess saaks läbi järgmise kahe nädala jooksul – enne kavakohast kõnet riigi olukorrast, teatas pühapäeval Trumpi lähedane liitlane, Lõuna-Carolina senaator Lindsey Graham. „Ta soovib, et kõne ajaks [4. veebruaril] oleks see seljataga, et ta saaks rääkida, mida kavatseb teha 2020. aastal ja järgmisel neljal aastal,” ütles Graham telekanalile Fox News.

Sellest tähtajast on raske kinni pidada.