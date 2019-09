Trumpi meeskonnas tegutseb saladuslik mõjuisik: Twitteri-konto haldaja

Trumpil pinnuks silmas olev telekanal CNN avaldas üleeile video pealkirjaga „Kes siis lõppeks üldse veel Trumpi administratsioonis järel on?”. Kuigi Trump ise võib seda pidada järjekordseks ülekohtu märgiks, on tema juurde tööle tulijaid ja sealt lahkujaid nii palju, nagu viiks Valgesse Majja pöörduks. On neid, kes on ise lahkunud või avaldust kirjutama sunnitud, kuid vähe pole neidki, kes on saanud oma vallandamisest teada Twitterist.

Mõned lahkunud on silma paistnud suurejooneliste kulutustega. Näiteks astus eelmisel suvel tagasi USA keskkonnakaitseagentuuri (EPA) juht Scott Pruitt, kes oli väidetavasti teinud 120 000 dollari (ümardatult 109 000 eurot) maksumaksja raha eest erareise. Tervise- ja inimteenuste minister Tom Price armastas jällegi lennata eralennukiga ja kulutas tuhandeid dollareid sõitudele, mida oleks saanud teha ka liinilennuki või isegi rongiga.

Viimane lahkuja oli USA riiklik julgeolekunõunik John Bolton, kelle vallandamisest teatas Trump sel nädala Twitteris. Bolton rõhutas pärast seda antud intervjuudes, et tegelikult esitas ta ise lahkumisavalduse.

Siiski leiab Trumpi lähikonnast inimesi, kes on pidanud vastu tema ametiaja algusest peale.